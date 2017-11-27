Kore şehitlerinin isimleri son kez sefere çıktıkları İskenderun’da yaşatılıyor

Türkiye’de yakın zamanda gösterime giren ve Kore savaşında bir Türk asker ile Koreli küçük bir kız çocuğunun hayatını konu edinen ‘Ayla’ filmi sonrası Kore’ye giden askerlerin hatıralarına ilgi arttı.

Türkiye’de yakın zamanda gösterime giren ve Kore savaşında bir Türk asker ile Koreli küçük bir kız çocuğunun hayatını konu edinen ‘Ayla’ filmi sonrası Kore’ye giden askerlerin hatıralarına ilgi arttı. İskenderun’da Atatürk Bulvarı üzerindeki Şehitler Parkı içerisine 1970’li yıllarda yapılan dikdörtgen şeklindeki taştan anıtta, 770 Kore şehidinin ismi yaşatılıyor.

1950 yılında Birleşmiş Milletlerin (BM) çağrısı üzerine Hatay’ın İskenderun ilçesinden gemilerle Güney Kore’nin Pusan Limanı’na ulaşan ve orada şehit olan 770 Türk askerinin ismi, son kez sefere çıktıkları İskenderun’da yaşatılıyor.

Türkiye’de yakın zamanda gösterime giren ve Kore savaşında bir Türk asker ile Koreli küçük bir kız çocuğunun hayatını konu edinen ’Ayla’ filmi sonrası Kore’ye giden askerlerin hatıralarına da ilgi arttı. İskenderun’da sahilde Atatürk Bulvarı üzerindeki Şehitler Parkı içerisine 45 yıl önce yapılan dikdörtgen şeklindeki taştan anıtta, 770 Kore şehidinin ismi bulunuyor. Yurdun dört bir yanından gelen ve İskenderun’dan giderek Kore’de şehit olan Türk askerinin isimleri anıtın ön yüzünde 4 parçadan oluşan levhaların üzerinde yer alıyor.

Anıtın sağ tarafında ise kabartma şeklinde Mehmetçik’in Kore’ye uğurlanması sırasında eşi ve çocuğuyla vedalaşması yansıtılırken, sol tarafında da avucunda güvercin bulunan bir kadın ve onun bekçiliğini yapan Mehmetçik kabartma rölyefi bulunuyor.

Kore şehitleri anısına yaptırılan ve üzerinde ‘İnsanlık ideali uğruna Kore’de savaşan kahraman Mehmetçik’in mukaddes hatırasına’ yazılı anıt, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin de uğrak yerlerinden biri.

Kore Şehitleri Anıtı önünde açıklamada bulunan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, 3 yıl süren savaşın ardından Kore’de şehit olan Türk askerlerinin isimlerinin son defa sefere çıktıkları İskenderun’da yaşatılmaya çalışıldığını söyledi.

Türk askerinin Kore’ye İskenderun’dan gittiğini belirten Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Tabi bu bizim için onur ve gurur kaynağı. Türkiye’de tek olan bu Kore Şehitliği Anıtı 1970’li yıllarda İskenderun’da yapıldı. 1950-53 yılları arasında buradan gemiyle Kore’ye giden vatan evlatları Türk’ün şanını, şerefini orada büyük bir demokrasi mücadelesi gösterdi. Oraya giden askerlerimizin kimi geri gelirken, kimi de orada şehit oldu. Kore gazilerimizden çok azı kaldı. Ben her zaman kendilerini İskenderun’a davet ediyorum. O günleri yaşamak isteyen tüm Kore gazilerimiz başta olmak üzere herkesi davet ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, anıtın tadilat ve bakımının düzenli olarak belediye tarafından yapıldığını sözlerine ekledi.

Savaş, 25 Haziran 1950 yılında Kuzey Kore’nin, Güney Koreli askerlerin sınırı geçtiğini öne sürerek yaptığı saldırıyla gerçekleşmiş, BM tarafından üyelerine yapılan acil çağrıda Güney Kore’ye yapılan saldırıların durdurulması ve bölgede barış ve güvenliğin sağlanması istenmiş, bunun üzerine aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülke, BM’nin bu çağrısına cevap vermişti. Genelkurmay Başkanlığınca o yıllarda görevlendirilen 5 bin 90 Türk askeri, düzenlenen törenle 25-30 Eylül 1950 yılında 5 gemiyle İskenderun Limanı’ndan Güney Kore’ye uğurlanmış ve yaklaşık 21 gün süren yolculuğun ardından Türk askeri, Güney Kore’nin Pusan Limanı’na ulaşmıştı.

Öte yandan, Mısır’da El Ravda Camisi’ne yapılan terör saldırısı nedeniyle de Kore Şehitliği ve Atatürk Anıtı alanındaki bayraklar yarıya indirildi.