Hatay Adliyesi "Erişilebilirlik Belgesi"ne sahip oldu

Hatay’da engelli vatandaşların kamu ve özel sektör hizmetlerine erişilebilirliklerinin arttırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında Hatay Adliyesi’ne Erişilebilirlik Belgesi verildi.

Hatay’da engelli vatandaşların kamu ve özel sektör hizmetlerine erişilebilirliklerinin arttırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında Hatay Adliyesi’ne Erişilebilirlik Belgesi verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen, engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarında daha rahat ulaşımı ve hizmet alabilmelerine yönelik oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından valilikler tarafından Erişilebilirlik Belgesi verilmesi kararı alındı.

Hatay Valisi Erdal Ata, engellilerin erişebilirliliği konusunda toplumun diğer kesimlerinin sadece resmi kurumların değil belediyeler, özel sektöre ait olan tesislerle de engellilerin erişilebilir hale getirilmesi için üzerlerine önemli görevler düştüğünü söyledi.

Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde ildeki öncelikle kamuya ait binaların tüm engelli vatandaşların kamu hizmetlerinden faydalanılabilir hale getirilmesi gerektiğini belirten Vali Ata, "Ortalama nüfusun 7-8 civarında Türkiye genelinde engelli vatandaşımız var. Bu engelli vatandaşlarımızın tüm kamu hizmetlerinden gereği gibi faydanalabilmesi için kamuya ait tüm bina ve tesislerde ayrıca umuma açık alanlarda yani park gibi, bahçe gibi alışveriş merkezleri veya tüm insanların kullandığı bir çok alanların, günlük ihtiyaçta kullanılan alanların engelli vatandaşlarımızın da erişilebilir hale getirilmesi ile ilgili yasa çıkmıştı. Bununla ilgili de bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelik çerçevesinde ildeki öncelikle kamuya ait binaların tüm engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden faydalanılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışmaları denetlemek üzere valiliklerde kurulmuş komisyonlar var. Bunlar denetimlerle yapıyorlar. Gördükleri eksik, aksayan yönler varsa ilgili kurumları bildirerek uyarıyorlar. Bu çerçevede başlatılmış olan ilimizdeki ilk çalışmayı adliye teşkilatımız bitirdi. Ben sayın başsavcımıza ve ilgili müdür arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün adliyeye gelen ne tür engeli olursa olsun vatandaşımız istediği tüm hizmetleri rahatlıkla ulaşabilecek şekilde engelli rampasıdır, asansördür, işaretlemelerdir, yön levhalarıdır vs. Hepsi yapılmış ve bitirilmiş. Hatay’da da ilk yapan bitiren kurum olduğu için kendilerine sertifikayı burada basın huzurunda vermek istedik. Ve bu konuda da toplumun diğer kesimlerinin sadece bizim resmi kurumlar değil belediyeler, özel sektöre ait olan tesislerle engellilerin erişilebilir hale getirilmesi içi üzerlerine önemli görevler düşüyor. Komisyonlarımız denetimlerini yapıyorlar eğer verilen sürede yapıp yerine getirmedikleri takdirde de cezası var. Yani 5 bin TL ile 50 bin TL arasında para cezası uygulama yetkimiz var. Bu kurumlarda bu cezaya maruz kalmamak için bir an önce eksik ve noksanlarını tamamlamaktadır. Ben başsavcımıza ve müdür arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Herkesten önce davranıp bu sertifikayı almayı hak ettikleri için" dedi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne ise vatandaşların sağlıklı bir hizmet alabilmesi için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Hatay’da da Erişilebilirlik Sertifikasını alan ilk resmi kurum olma nedeniyle de ayrıca mutlu olduklarını söyleyen Başsavcı Tekne, "Hatay Adliye Sarayımız 2011 yılında faaliyete geçmiş. Yeni bina olması nedeniyle çalışan değerli arkadaşlarımız engelli kardeşlerimizin adliye hizmetlerine daha sağlıklı ulaşabilmeleri amacıyla çalışmalara hızlı bir şekilde başlamışlar. ancak istenmeyen sebeplerden bir takım kopukluklar geldikten sonra benim göreve başlamam üzerine erişebilirlik izleme ve denetleme yönetmeliği çerçevesinde çalışmaların yapılması ve hızlandırılması talimatını verdik. Arkadaşlarımızda sağolsun il müdürlüğümüzle irtibata geçerek çalışmaları hızlandırdılar. adliye hizmetleri biliyorsunuz vatandaşlara sunulması gereken hizmetlerden biri. bu konuda zaatalinizin desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. vatandaşlarımızın sağlıklı bir hizmet alabilmesi için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. engellilerde bizim üst düzey vatandaşlarımız olduğu için ve hepimiz bir engelli adayı olduğumuz için bu düşünce içerisinde bu erişilebilirlik sertifikasına ulaşmayı hedef edindik. Hatay’da da alan ilk resmi kurum olma hasebiyle de ayrıca mutluyuz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Hatay Valisi Erdal Ata, Başsavcı Ahmet Tekne’ye Erişilebilirlik Belgesini verdi.