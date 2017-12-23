Ekşi aşı ve oruk için lezzet yarışı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve jüri üyeliklerini Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonunun (TAŞPAKON) yaptığı yarışmada aşçılar hünerlerini sergiledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve jüri üyeliklerini Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonunun (TAŞPAKON) yaptığı yarışmada aşçılar hünerlerini sergiledi.

Antakya ilçesi Saray Caddesi’nde “Ekşi Aşı ve Oruk Yemekleri” kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada aşçılar en lezzetli ve güzel yemeği yapmak için mücadele etti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay’ın değerlerini bütün ülkeye, tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Savaş, yaptığı konuşmasında, Hatay’ın gastronomi kenti seçilmesinin Hatay açısından olum bir gelişme olduğunu ifade ederek, “Gastronomi kent, seçilmemiz bizler açısından ve bu kent için büyük bir şans tabiî ki. Yapılacak olan Tüm etkinlikleri Hatay olarak birlikte yapacağız, hep birlikte kalkınacağız “ dedi.

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Genel Başkanı Gökhan Tufan ise, yarışmaya 36 ekibin katıldığını ve 3’er kişiden oluştuğunu belirtti. Tufan, sadece ekşi aşı ve oruk pişirileceğini kaydederek, “Programımız Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu işbirliğiyle Hatay Yöresel Yemekler Yarışması olarak düzenlenmektedir. Bu yarışmaya 36 ekip katılmaktadır. Ekipler 3’er kişiden oluşmaktadır. Her yarışmacıya 60 dakika süre verilecek. 60 dakika sıfırdan başlamak üzere jürinin gözü önünde işlenerek ekşi aşı ve oruk yemeğimiz jürinin beğenisine sunulacaktır. Jürinin kriterleri de yemeğinin yapılmasındaki işçilik teknikleri, sunum ve lezzet olarak değerlendirilecektir. Yarışmadaki en önemli konu Hatay’ımızın son zamanlardaki gastronomideki gelişimleri işe beraber ‘UNESCO Gastronomi’ unvanı almasıdır. Bu sebeple de Hatay’ın hem kendi bölgesinde hem de ulusal alanda bir takım aktivitelerle bu gastronomi unvanı ile alakalı yapılacak aksiyonları başlatmak ve şehrimize katkıda bulunmaktır” kelimelerini kullandı.