07.07.2017’de nikah çılgınlığı

Hatay’da, özel olması için nikah tarihi olarak ’07.

Hatay’da, özel olması için nikah tarihi olarak ’07.07.2017’yi seçen çiftler nikah salonunda yoğunluk oluşturdu, 24 çiftin nikahı kıyıldı.

Çiftler, evlilik tarihlerinin akılda kalıcı olması ve daha kolay hatırlanır olması için ’7’ rakamının yan yana geldiği ’07.07.2017’ tarihini seçti. Çiftler, aylar öncesinden bu özel günde evlenebilmek için Antakya Belediyesi Nikah Salonu’na başvuruda bulundu ve 24 çiftin başvurusu kabul edildi. Normalde hafta sonlarında yoğunluk yaşanan nikah salonu, hafta içinde en yoğun günlerinden birini yaşadı. 24 çift, nikahlarının kıyılması için Antakya Belediyesi Nikah Salonu’nda sıraya girdi. Çiftler, art arda yapılan nikah törenleriyle evlendi.

Antakya Belediyesi Nikah Memuru Ömer Yarar, bu özel günde Mehmet Aşkar ile Özden Kaya’nın nikahlarını kıyarak mutluluklarına şahitlik etti.

Yarar, bu özel tarihlere genellikle hanımlarım rağbet gösterdiğini belirterek, "07.07.2017 tarihindeki nikahlar geçen yılda 06.06.2016 tarihinde bu seri sayılarda gelin hanımların takıntısı çok. Önümüzdeki yılda 8.8.2018 olacak. Bu tarihleri gelin hanımlar daha çok tercih ediyorlar. Dolayısıyla bugün çok yoğun bir nikah mesaimiz var. Genç çifterimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Allah akibetini de hayırlı etsin" dedi.

Yarar, nikahın sadece iki bedeni bir araya getiren şekilsel bir ritüel olmadığını vurgulayarak, "Nikah, sadece iki bedeni bir araya getiren şekilsel bir ritüel değildir. Nikah, eşlerin Yüce Allah’ın adını şahit tutarak bir ömrü paylaşmak üzere birbirlerine verdikleri sözdür. Nikah, hem bir ahid, hem bir akit, hem bir misaktır. Ahit ve muahede, yani sözleşme olması itibariyle nikah bize ahlaki bir sorumluluk yükler. Nikahtaki misak üzere kurulan aile yuvasının temeli sadakate dayanır. Aile olmak, iyi günde, kötü günde, varlıkta ve yoklukta eşlerin birbirlerine sadık kalmalarını gerektirir. Birbirlerinin hak ve hukukuna sahip çıkmalarını icap ettirir. Ailenin temelinde emanet bilincine sahip olmak vardır. Zira eşler, birbirine Allah’ın emanetidirler. Onlar, nikahta birbirlerine söz verirlerken aslında emanetini koruyacaklarına dair Allah’a söz verirler. Kendisi gibi mükerrem bir varlık olan eşinin gönlünü incitmeyeceğini, haysiyetini zedelemeyeceğini, Allah’ın emanetine asla ihanet etmeyeceğini dile getirirler" diye konuştu.

Ömer Yarar, nikah memurluğunun kendilerine kattıklarından da bahsederek, "İnsanların mutluluğuna şahitlik ediyoruz dolayısıyla o mutluluk bize de geçiyor. Sevgi, neşe paylaştıkça çoğalır. Bunun etkisini görüyoruz" dedi.