Zonguldak'ta hırsızlık zanlıları çalıntı tüfeği toprağa gömmüş

Zonguldak'ta bir evden hırsızlık ve hayvan hırsızlığı ihbarını alan ekipler gözaltına aldıkları 3 şüpheliyi adliyeye sevk etti. Çalınan av tüfekleri ise bir bağ evinde toprağa gömülmüş hale bulundu.

Zonguldak'ın merkeze bağlı Alancık köyünde 14 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı ile 5 Şubat 2017 günü meydana gelen evden hırsızlık olayını incelemeye alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarı çalışma ve alan çalışmaları sonucunda hırsızlık şebekesini sıkı takibe aldı.

Şüphelilerin önce suçta kullandıkları araçları tespit eden jandarma, şebeke üyelerinin Kdz. Ereğli ve Düzce'deki adreslerini belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonla şüphelileri yakalayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları aramalarda Düzce'de ikamet eden şüpheli O.G.'nin evinde çalınan kurusıkı tabancayı ele geçirdi.

Suçlarını itiraf ettiler

Yakalanan şüpheliler jandarmaya karakoluna getirilerek ifade verdi. Çalınan av tüfeğinin İ.G. tarafından Kdz. Ereğli Dağlıca köyünde bağ evine götürüldüğü; diğer şüpheli G.O. tarafındanda toprağın altına gömüldüğünü belirleyen ekipler Dağlıca köyündeki bağ evinde samanların altında toprağa gömülü vaziyette bulunan av tüfeğini ele geçirdi.

Hayvanları kasaba satmışlar

Şüphelilerin; çaldıkları hayvanları Kdz. Ereğli ilçesinde bir kasaba ve bir komşularına sattıklarını da tespit eden jandarma ekipleri hayvanları ele geçirmek için yaptığı baskında; hayvanlardan birinin canlı birinin de kesilmiş olduğunu belirledi. Hayvanları satın alan kasap S.D. ve C.M. hakkında da suç eşyasını satın almaktan adli işlem başlatıldı.

Şüpheliler O.G., İ.G. ve G.O., jandarma ekiplerince Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir