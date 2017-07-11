Zatürre olan Nur Yerlitaş tedavi altına alındı

Tatilini geçirdiği Bodrum’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü modacı Nur Yerlitaş, zatürre teşhisiyle tedavi altına alındı.

Moda tasarımcısı Nur Yerlitaş, rahatsızlığı nedeniyle dün gece yarısı saat 01.00’de Acıbadem Bodrum Hastanesi Acil Servisine getirildi.

Dahiliye Uzmanı Dr. Türkan Tanyel’in yaptığı ilk tetkikler sonrasında pnömoni (zatürre) teşhisi konulan Nur Yerlitaş, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Özbek tarafından tedavi altına alındı.

Acıbadem Bodrum Hastanesi tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada; pnömoni (zatürre) teşhisi konulan Nur Yerlitaş’ın acil servisten normal hasta katına alınarak tedavisine başlandığı ve birkaç gün daha hastanede kalacağı bildirildi.

Eren Ayhan

