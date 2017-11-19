Yunan halterci Leonidis, Naim Süleymanoğlu'nun tabutunu öperek rakibine veda etti

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50 Yaşında hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Süleymanoğlu'nun rakibi olan Yunan halterci Leonidis de cenazeye katılan isimler arasındaydı.Eskiden Süleymanoğlu'un en önemli rakibi olan Leonidis Fatih Camii'nde Süleymanoğlu'nun tabutunun yanına geldi. Tabutun başında bir süre bekleyen Leonidis, ardından Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ona veda etti.Bu sırada duygusal anlar yaşandı.