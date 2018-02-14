Yüksekova'da terör operasyonu: 9 gözaltı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “13 Şubat 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne bilerek ve isteyerek toplamda 45 bin 200 dolar finansal destek sağladığı tespit edilen 10 şahıstan 9’u yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.