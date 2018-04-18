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EVET HAYIR

YÖK'ten flaş YKS açıklaması |YKS ne zaman? İşte 2018 YKS sınav tarihi

18 Nisan 2018 16:42
YÖK'ten flaş YKS açıklaması |YKS ne zaman? İşte 2018 YKS sınav tarihi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden sonra erken seçim tarihi açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin 24 Haziran'da olacağını bildirdi. O tarihte ise, YKS sınavı olduğu öğrenildi. Peki, YKS sınavı ne zaman? YÖK'ten YKS açıklaması|YKS sınavı ne zaman yapılacak? Erken seçim tarihi YKS ile çakışıyor. YKS sınavı ertelendi mi?

Son dakika haberi... Erken seçim tarihi YKS ile çakışıyor! YÖK'ten YKS açıklaması |YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS sınavı ertelendi mi?

YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte YKS tarihi

24 Haziran 2018’de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak YKS’nin 30 Haziran 2018

01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir. 