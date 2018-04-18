YÖK'ten flaş YKS açıklaması |YKS ne zaman? İşte 2018 YKS sınav tarihi

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Son dakika haberi... Erken seçim tarihi YKS ile çakışıyor! YÖK'ten YKS açıklaması |YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS sınavı ertelendi mi?
24 Haziran 2018’de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak YKS’nin 30 Haziran 2018
01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.