Yıl sonu dolar beklentisi 4,12'ye yükseldi

Merkez Bankası beklenti anketinde 2018 cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9.30'dan yüzde 9.55'e yükselirken, 2018 yılsonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bu anket döneminde 4,12 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Ocak ay beklenti anketini açıkladı. Buna göre; 2018 yılı Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,29 iken, bu anket döneminde yüzde 1,32 oldu. Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,67 ve yüzde 0,62 oldu. Mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,78 olarak gerçekleşti. 2018 yılı Ocak ayı beklenti anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Cari yılsonu TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 9,55 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,30 iken, bu anket döneminde yüzde 9,24 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,47 ve yüzde 8,23 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2018 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,1 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 27,6 olasılıkla yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 21,3 olasılıkla ise yüzde 9,50-9,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 21,3'ünün 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 32,8'inin beklentilerinin yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 18,0'inin beklentilerinin ise yüzde 9,50-9,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2018 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,5 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 22,3 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 17,6 olasılıkla ise yüzde 8,50-8,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,0'unun beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 18,3'ünün beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 15,0'in beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,44 iken, bu anket döneminde yüzde 12,50 oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,72 ve yüzde 12,75 olarak gerçekleşti. 2018 yılı Ocak ayı anket döneminde, vadesine üç ay yada üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 13,18, 13,16, 13,02, 12,84, 12,32 ve 11,39 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl yada beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,09 iken, bu anket döneminde yüzde 11,85 oldu. Vadesine on yıl yada on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,70 ve yüzde 11,59 olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri tüm vadeler için yüzde 8,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

2018 yılsonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bu anket döneminde 4,12 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,15 TL iken bu anket döneminde 4,24 TL'ye yükseldi.

Cari işlemler dengesi beklentileri

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 41,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 43,8 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 44,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

