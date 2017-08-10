Yeşilçam'ın ünlü ismi Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti.

Şarkıcı Onur Akay, sosyal medya hesabından Kemal Sunal başta olmak üzere birçok efsane isim ile birlikte rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Seyfettin Karadayı'nın 94 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Akay, Karadayı'nın cenazesinin yarın Levent Camii'nde ikindiyi müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceğini belirtti. Akay, Karadayı'nın fotoğrafının altına ise şu notu yazdı:

"O Yeşilçam’ın yaşayan en yaşlı ismiydi. Kemal Sunal’la 12 filmi olan ve 750 sinema filminde rol alan usta oyuncu Seyfettin Karadayı’yı, 94 yaşında kaybettik. 'Artık veda etmek üzereyim. Mahsun Kırmızıgül’ün Beyaz Melek filminde hep yaşlı oyuncular vardı. Bende çok isterdim o filmde oynamak' demişti. Değerli oyuncumuz, 11 Ağustos Cuma günü Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek. Mekanı cennet olsun inşallah."

Seyfettin Karadayı Kimdir ?

Cumhuriyet’le yaşıt olan Karadayı, 1923 yılında İstanbul’da doğdu. Ailesinin de isteği ile Kara Harp Okulu’na girdi ve mezun oldu. Uzun yıllar askeriyeye hizmet ettikten sonra 46 yaşında albaylıktan emekli oldu. Karadayı, Keşiş rolü ile Yeşilçam hayatına başlamıştı.