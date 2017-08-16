Yargıtay'dan emsal karar: Tamire bırakılan aracın kazasında sahibi sorumlu olmaz

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, verdiği emsal nitelikteki kararla tamir için bırakılan araçla tamircinin kaza yapması halinde araç sahibinin sorumlu olmayacağına hükmetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi, arıza yapan aracını tamirciye bıraktı. İddiaya göre, alkol alıp tamir edilmesi için dükkanına bırakılan aracın direksiyonuna geçen tamirci, kaza yaptı. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen aracın sahibi, sigorta şirketince hakkında başlatılan icra takibiyle sarsıldı. Karışmadığı kazadan dolayı mağduriyet yaşadığını ileri süren araç sahibi, ilginç olayı yargıya taşıdı. Ereğli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, kazaya karışan aracı sigortalayan şirketin tazminat talebini geri çevirdi. Davacı sigorta şirketinin avukatı, kararı temyiz edince devreye Yargıtay girdi.

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kaza anında araç üzerinde hakimiyeti bulunmayan araç sahibinin kazadan dolayı meydana gelen hasardan sorumlu tutulamayacağına hükmetti.

Araç üzerinde hakimiyeti yoktu

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Davacı vekili; müvekkilinin trafik sigortacısı olduğu davalıya ait aracın karıştığı çift taraflı trafik kazasında hasarlanan diğer araç için poliçe kapsamında ödeme yapıldığını belirtmiştir. Dava dışı araç sürücüsünün kusurlu ve kaza anında alkollü olduğunu, İstanbul Anadolu 22. İcra Müdürlüğü’nce icra takibi yapıldığını kaydetmiştir. Fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 7 bin 373 TL.’nin kaza itibaren yasal faizi ile birlikten davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili, zamanaşımı, taleple ilgili takip dosyası sebebiyle iptal davası açılması gerektiğinden derdestlik itirazı ile müvekkilinin kaza anında araç üzerinde hakimiyeti bulunmadığından sorumlu tutulamayacağını belirterek, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ile dosya kapsamına göre; davalının tamir için aracı bıraktığı tamirci tarafından kaza yapıldığı, bu durumda davalının araç üzerinde hakimiyetinin bulunmadığı bir sırada davaya konu kaza meydana geldiğinden, işleten sıfatının bulunmadığı ve kaza sonucu meydana gelen zarardan sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davanın husumet sebebiyle reddine karar verilmiştir. Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi."

Süleyman Aydın