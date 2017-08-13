Yardım etmek isterken 4’üncü kattan düştü

Bursa’da kilitli kalan kapıyı açmak için balkondan diğer balkona geçmek isterken 4’üncü kattan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Umut Sitesi’nde gece yarısı meydana geldi. Umut Sitesi 4’üncü katta kapısı kilitli kalan bir vatandaş itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik tellerinden dolayı evin balkonuna yanaşamadı. Bu esnada olayı gören Ferhat Kaynar (28) yardım edebileceğini söyledi. Komşunun balkonundan kapıyı açmak için yan balkona geçtiği esnada dengesini kaybeden Kaynar, 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Ferhat Kaynar'ın Yenişehir'de bir kasapta çalıştığı ve 4 yaşında Yusuf isimli oğlu, 1,5 yaşında Irmak adında kızı olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Fatih Ak