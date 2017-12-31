Whatsapp neden girilmiyor? Whatsapp neden yok ve neden çöktü? 31 Aralık 2017

Whatsapp'a bu akşam itibariyle erişim sıkıntısı yaşanıyor. Whatsapp neden girilmiyor sorusu şuan sosyal medyada en çok dillendirilen soru oldu. Peki Whatsapp neden çöktü? Whatsapp ne zaman açılacak? İşte aklınıza takılan bu sorulara cevap niteliğindeki haberimiz... İnsanlar en çok bu sorunun cevabını merak etmeye başladı... WhatsApp tarafından ise henüz bir açıklama gelmedi.

WhatsApp çöktü, internet kullanıcıları panikledi.

Akıllı telefonlarda kullanılan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp çöktü, 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan anlık mesajlaşma servisi kullanıcıları panik yaşadı. Bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'WhatsApp çöktü' mesajları göndermeye başladı.Kullanıcılar, söz konusu sorunu Twitter'da dile getirdi. Yaşanan sorunla ilgili WhatsApp'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

BTK BAŞKANI ÖMER FATİH SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabı üzerinden WhatsApp'ın çökmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar..." ifadelerini kullandı.