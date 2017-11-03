Whatsapp neden girilmiyor? Whatsapp neden yok ve neden çöktü? 3 Kasım 2017

Whatsapp'a bugün itibariyle erişim sıkıntısı yaşanıyor. Whatsapp neden girilmiyor sorusu şuan sosyal medyada en çok dillendirilen soru oldu. Peki Whatsapp neden çöktü? Whatsapp ne zaman açılacak? İşte aklınıza takılan bu sorulara cevap niteliğindeki haberimiz... İnsanlar en çok bu sorunun cevabını merak etmeye başladı.

Telefon uygulaması WhatssAPP'ta erişim problemi yaşanıyor. Bağlantı problemi nedeniyle iletişim sağlanamıyor ve Whatsapp'a girilemiyor. Bugün saat 11.00'den sonra herkes sosyal medyaya Whatsapp'a ne oluyor, sorusunu sormaya başladı. Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan cep telefonu uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 1 saatdir iletişim sağlanamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olduğu düşünülüyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.

Gündüz saatlerinde bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı. Diğer taraftan Whatsapp'ı düzgün çalışan kullanıcılar olayı duyunca şaşırdılar. Şu an için Whatsapp'ın neden çalışmadığı konusunda resmi bir açıklama gelmedi.

Whatsap'ta yazdıklarım gitmiyor

"WhatsApp'ta yazdıklarım gitmiyor" diyenler merak etmeyin. Sorun geçici olduğundan herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok.