Vatandaşlardan İhlas Medya’ya ‘‘Hashtag’’ desteği

Sosyal mikroblog sitesi Twitter’da İhlas Medya’ya destek için vatandaşlar tarafından açılan ‘‘#İhlasMedyaMilletinSesidir’’ başlıklı etiket kısa sürede büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açılış töreninde "Yatırımcıya kredi musluğunu açmayan karşısında bizi bulur" demiş ve bankaları kredi vermeleri konusunda uyarmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın ikazına rağmen kamu bankalarının yatırımcıya destek vermemesi ve İhlas Medya Grubu’nun bu yanlışı dile getirmesi neticesinde, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ‘‘ilanları kesin’’ talimatı vererek İhlas Medya Grubu’nu reklam tehdidiyle dize getirmeye çalışmıştı.

Kurulduğu günden bu yana kamu yararını gözeten yayınlarıyla dikkat çeken İhlas Medya Grubu’na bir destek de sosyal mikroblog sitesi Twitter’da vatandaşlar tarafından açılan ‘‘#İhlasMedyaMilletinSesidir’’ başlıklı etiket ile geldi. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören de, İhlas Holding kurucusu merhum Enver Ören’in 22 Nisan 1984 yılında Türkiye Gazetesi için kaleme aldığı ‘‘Bir gazetenin arkasında dev sermaye yoksa, reklam verilmiyorsa, kadrosu vatan toprağı kadar temiz bir avuç Anadolu çocuğundan ibaretse ve bu çocuklar 14 sene parası, sıhhati, mesaisi, kalemi ve vücuduyla var olabilme savaşı vermişse O bir gazete değil, bayraktır’’ yazılı tweeti retweet yaparak etikete destek verdi.

Twitter kullanıcılarının bu başlık altında çok sayıda paylaşımda bulunması sonrasında "#İhlasMedyaMilletinSesidir" etiketi kısa sürede ‘trend topic’ olarak bilinen, Türkiye’nin en çok konuşulan gündem başlıklarının yer aldığı listeye girdi.

Rıfat Fırat



