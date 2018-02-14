Üsküdar'daki banka soygunu güvenlik kamerasında

Üsküdar'da bir banka şubesinde gerçekleşen silahlı soygunun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Üsküdar Acıbadem Caddesi'nde bir banka şubesine gelen kar maskeli ve silahlı bir kişi, özel güvenlik görevlisini etkisiz hale getirmiş, 15 bin TL'yi alarak kayıplara karışmıştı.

Bankada büyük paniğe neden olan soygunun güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kar maskeli ve silahlı soyguncu bankaya girdikten sonra güvenlik görevlisinin silahını zorla alıyor. Veznedeki görevlileri tehdit eden soyguncu, paraları alarak kaçıyor.

Cenk İşver

