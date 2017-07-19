Ünlülerden Harun Kolçak'a veda mesajları

Sanatçı Harun Kolçak 62 yaşında hayatını kaybetti. Müzik camiasını yasa boğan bu ölüme ünlüler de sessiz kalmadı. Ünlü sanatçı Ferman Akgül'ün veda mesajı ise yürekleri dağladı.

Ünlü müzisyen Harun Kolçak bir süredir kanserde savaşıyordu. Ancak kötü haber geldi. Harun Kolçak 62 yaşında hayatını kaybetti. Sevenleri, ailesi ve müzik camiası adeta yasa boğuldu. Ünlü isimlerde Harun Kolçak'ın hayata vedasına sessiz kalmadı. Ünlü sanatçı Manga grubunun solisti Ferman Akgül'ün sosyal medyada Harun Kolçak için yaptığı paylaşım adeta yürekleri dağladı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Ferman Akgül

Ah be Harun Ağbi, şarkı hazırlıyoduk, söyliycektik hani birlikte. Toprağın bol olsun, unutmayacağız seni, ruhumuz seninle

Ece Seçkin‏

Çok çok üzüldüm Allah rahmet eylesin. Allah tüm sevenlerine ve ailesine sabır versin... #HarunKolçak

Oğuzhan Koç

Çok değerli müzik adamı Harun Kolçak'ı kaybettik..

Muhteşem sesini ve şarkılarını hiç unutmayacağız..

Mekanı cennet olsun..

İbrahim Büyükak

Güzel abim iyi ki seni tanımışız, iyi ki seni ağırlayabilme şansımız olmuş... Mekanın cennet olsun... #HarunKolçak

Gülben Ergen

Senin sesin asırlar geçse bile ölemez ki #HarunKolçak Başımız sağolsun...

Behzat Uygur‏

Sen şarkılarınla yaşarsın.

Mehmet Aslan

Harun Kolçak hayatını kaybetti...

Mekanın cennet olsun duygusal güzel insan...

Yonca Evcimik

Harun Kolçak... Allah rahmet eylesin

Fırat Tanış

Sevenleri ve yakınlarına sabır diliyorum.

huzur içinde yat. #HarunKolçak

Demet Akalın Kurt

Nur icinde yat

Bülent Emrah Parlak

Hayatımda bir kişiden imzalı fotoğraf aldım ya 92 ya 93 senesiydi.Tuzla'daydı.HARUN KOLÇAK'tı.

Çok üzgünüm çok.

Emre Kaya

Ooofffff Canım çok yandı bir anda enerjin şimdi başka bir yeri sarsın oralardada mutlu ol güzel insan #Harunkolçak

Hakan Altun

Allah rahmet eylesin,mekanın cennet olsun güzel yürekli insan.. #HarunKolçak