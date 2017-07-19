Ünlülerden Harun Kolçak'a veda mesajları

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Ünlü müzisyen Harun Kolçak bir süredir kanserde savaşıyordu. Ancak kötü haber geldi. Harun Kolçak 62 yaşında hayatını kaybetti. Sevenleri, ailesi ve müzik camiası adeta yasa boğuldu. Ünlü isimlerde Harun Kolçak'ın hayata vedasına sessiz kalmadı. Ünlü sanatçı Manga grubunun solisti Ferman Akgül'ün sosyal medyada Harun Kolçak için yaptığı paylaşım adeta yürekleri dağladı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Ferman Akgül
Ah be Harun Ağbi, şarkı hazırlıyoduk, söyliycektik hani birlikte. Toprağın bol olsun, unutmayacağız seni, ruhumuz seninle
Ece Seçkin
Çok çok üzüldüm Allah rahmet eylesin. Allah tüm sevenlerine ve ailesine sabır versin... #HarunKolçak
Oğuzhan Koç
Çok değerli müzik adamı Harun Kolçak'ı kaybettik..
Muhteşem sesini ve şarkılarını hiç unutmayacağız..
Mekanı cennet olsun..
İbrahim Büyükak
Güzel abim iyi ki seni tanımışız, iyi ki seni ağırlayabilme şansımız olmuş... Mekanın cennet olsun... #HarunKolçak
Gülben Ergen
Senin sesin asırlar geçse bile ölemez ki #HarunKolçak Başımız sağolsun...
Behzat Uygur
Sen şarkılarınla yaşarsın.
Mehmet Aslan
Harun Kolçak hayatını kaybetti...
Mekanın cennet olsun duygusal güzel insan...
Yonca Evcimik
Harun Kolçak... Allah rahmet eylesin
Fırat Tanış
Sevenleri ve yakınlarına sabır diliyorum.
huzur içinde yat. #HarunKolçak
Demet Akalın Kurt
Nur icinde yat
Bülent Emrah Parlak
Hayatımda bir kişiden imzalı fotoğraf aldım ya 92 ya 93 senesiydi.Tuzla'daydı.HARUN KOLÇAK'tı.
Çok üzgünüm çok.
Emre Kaya
Ooofffff Canım çok yandı bir anda enerjin şimdi başka bir yeri sarsın oralardada mutlu ol güzel insan #Harunkolçak
Hakan Altun
Allah rahmet eylesin,mekanın cennet olsun güzel yürekli insan.. #HarunKolçak