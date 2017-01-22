Ünlü sunucu Özge Uzun Azerbaycan'a yerleşiyor

Sunucu ve yazar Özge Uzun, eşiyle birlikte Bakü'de yaşama kararı aldı. Bu haberi duygusal ifadelerle sosyal medyadan duyurdu.

Son olarak TRT ekranlarında sunucu olarak karşımıza çıkan Özge Uzun, eski eşiyle evlilik kararının ardından Bakü'ye yerleşiyor. Geçtiğimiz gün bir kına gecesi düzenleyen Özge Uzun, İstanbul'daki son günlerini doyasıya eğlenerek geçirdi. 20 senedir yaşadığı İstanbul'dan ayrılacağını duygusal bir mesajla duyurdu.

"YENİ BİR HAYATA UÇUYORUM"

Eşinin yanına Bakü'ye taşınacak olan Özge Uzun, İstanbul'dan ayrılışıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir elveda mesajı yayınladı. Mesajında son derece duygusal satırlara yer veren Uzun şu ifadeleri kullandı:

"İşte gidiyorum. Tam 20 yıl önce binbir hayalle geldiğim şehre veda ediyorum. Yaşadım, nefes aldım, nefessiz kaldım, acıdım, kahkaha attım, ağladım. Kaybettim, çok kazandım. İncindim ama incittim de. Terk edildim, terk ettim! Arkamda, yanımda iyi yürekler biriktirdim.Yeni bir hayata uçuyorum."