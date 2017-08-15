Ünlü sunucu Jess Molho'dan kötü haber!

Ünlü sunucu Jess Molho spor yaparken sakatlandı. Molho kötü haberi sosyal medyadan duyurdu.

Spora olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü sunucu Jess Molho yaptığı ters bir hareket yüzünden iki biceps tendomu birden kopardı. Bir süredir hastanede tedavi olan ünlü sunucu yaşadığı zor günleri sosyal medyadan anlattı.

Kötü haberi sosyal medyadan duyuran Molho, 'Bazen bi şeyler üst üste gelebiliyormuş meğer... ters bir hareket biraz da kendimi hala 20 yaşında hissetmem sonucu iki biceps tendomu birden kopardım (literatürdeyim) bugün taburcu oluyorum, uzun bir zaman ellerimi ve kollarımı kullanamayacağım... mesaj atanları okuyacağım ama yazamayacağım, uzun süre gitar da çalamayacağım ama merak edenlere duyurulur çenem tam gaz çalışıyor, programa zamanında geri döneceğim, bugün robocop kollarım olacak, önce sağlık dostlar... hepinizi öpüyorum, görüşmek üzere, sevgiler ' açıklamasını yaptı.