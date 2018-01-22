Üniversite öğrencilerinden Afrin Harekâtı’na destek

Afrin Harekâtı'nın üçüncü gününde Türk askerine öğrencilerden destek gecikmedi. Öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu’na destek verdiğini kaydetti.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin Cevizlibağ Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi’nde Öğrenci Konseyi üyeleri tarafından yapılan basın açıklamasında, operasyonun Afrin’de yerel halk üzerinde antidemokratik bir biçimde silah gücüyle baskı kuran PKK-YPG yönetimini bertaraf etmeyi amaçladığı vurgulandı. Açıklamada operasyonun Afrin’i terör baskısından kurtarmayı hedeflediği belirtilerek, “Operasyon Afrin halkının kendi kendini demokratik bir şekilde yönetmesini sağlamayı ve demokratik kurumların yaşama geçmesinin zeminini oluşturmayı amaç edinmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ayrıca bu operasyonu; Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde bulunan Cerablus, Azez ve El Bab’ta oluşturulan güvenli ortamı ve bu tecrübeleri Afrin bölgesine aktarmak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra sosyal ve ekonomik altyapının yeniden tesis edilmesi hedeflenmiştir” denildi.

"Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanıyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği operasyon ile Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını kullandığına dikkat çekilen açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Zeytin Dalı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ‘nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Afrin'de artık barışın hakim olmasını isteyen yerel halk da harekata destek vermektedir. Afrin’de terör baskısını ortadan kaldırmanın ardından hedef Münbiç’te hayatın normalleşmesini sağlamak olacaktır. Afrin ve Münbiç'te barışı, huzuru ve adaleti tesis etmek için hain güruha karşı kanının son damlasına kadar savaşacak askerlerimize başarılar diliyor, Allah'ın yardımının şanlı Mehmetçiklerimizle beraber olmasını temenni ediyoruz.”