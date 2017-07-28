Ülkü Ocakları uyuşturucuyla ölümüne mücadele ediyor

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, uyuşturucuyla ölümüne mücadele ettiklerini söyledi.

Genel Başkan Olcay Kılavuz, İnegöl Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kılavuz, “Uyuşturucu belasına karşı Türkiye’nin her ilinde ve ilçesinde savaşıyoruz. Ölümüne savaşıyoruz. Bu işi bitirmenin kararlılığı içerisindeyiz. Gençliği bu bataklıktan ve bu ateş çemberinden çıkartmamız gerekiyor“ dedi.

Uyuşturucuyla alakalı Ülkü Ocakları teşkilatlarına talimat veren Kılavuz, “Sizler bu davanın sahiplerisiniz, bu milletin gözbebeklerisiniz. Özellikle ortaokul ve lise talebesi arkadaşlarım; sizler bir takım oyunlara ve planlara asla izin vermiyorsunuz. Çok gencimizi heba ediyorlar, heder ediyorlar. Maalesef PKK’yı güçlendiriyorlar, bazı terör örgütlerini güçlendiriyorlar. Askerimize, polisimize bir kurşun olarak geri dönüyor. Aileler yıkılıyor, geçimleri alt üst oluyor, huzurları kalmıyor. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Aramıza birileri girebilir. Misyonerlik yaparak, ajanlık, provokatörlük ve bazı kötü emellere sürükleyebilirler, bunlara da izin vermeyin. Milli şuuru her ortamda önce kendimiz yaşayıp sonra yaşatmaya gayret edeceğiz. Allah yardımcınız olsun” şeklinde konuştu.

Salih Bakıcı