Uçuş bilgileri artık e-devlette

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) hayata geçirdiği yeni uygulamada artık vatandaşlar uçuş bilgilerine e-devlet üzerinden ulaşabilecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, uygulamayla ilgili resmi twiter hesabından, ”Artık güncel uçuş bilgilerine 35 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan e-devlet kapısından da ulaşabiliyor yolcularımız” paylaşımını yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yeni bir uygulama hayata geçirdi. Bu uygulamaya göre artık vatandaşlar Uçuş bilgilerine e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, vatandaşların artık uçuş bilgilerine e-devlet uygulamasından ulaşabileceğini resmi twiter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ocak, resmi twiter hesabından, “Bilgi, teknoloji nerede DHMİ orada! Kolay ulaşılır, erişilir olmayı önemsiyoruz. Kurumsal iletişim merkezimiz, sosyal medya sayfalarımız ve tüm iletişim mecralarımızın kapıları 7/24 açık herkese açık. Artık güncel uçuş bilgilerine 35 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan e-devlet kapısından da ulaşabiliyor yolcularımız. Yazılım ekiplerimiz, vatandaşlarımıza bu kanalla daha çok hizmet sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bilgi, teknoloji nerede DHMİ orada!” açıklamasını yaptı.

Tuncer Cengiz