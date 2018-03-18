Üç aylar mesajları ve Üç aylar ile ilgili en güzel sözler

Üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan ayları 19 Mart'ta başlıyor. Sizler için hazırladığımız bu haberimizde üç aylar mesajlarını sevdiklerine yollayabilirsiniz. Whatsapp, Facebook, ve Twitter'dan da paylaşabileceğiniz 2018 en yeni 3 aylar mesajları haberimizde.

Üç aylar en güzel tebrik mesajları bu haberimizde yer alıyor... Üç Ayların başlamasına çok az bir zaman kaldı. Üç aylar mübarek Ramazan ayına yaklaşıldığını ve Recep, Şaban, Ramazan aylarına girişi ifade ediyor. Peki Üç aylar ile ilgili resimli en güzel tebrik mesajları örnekleri neler? İşte Üç aylar ile ilgili tüm detaylar haberimizde..

EN GÜZEL VE YENİ ÜÇ AYLAR MESAJLARI

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun..

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Üç aylarınız mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Nice üç aylara..

Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun..

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun..

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun..

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Affedilmemize vesile olması dileklerimle, Üç Aylarınızın hakkınızda hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan dilerim.

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

Kardeşlik ve barışın daim olduğu, mutlu, umutlu ve sevgi dolu günler dileğiyle. Üç Aylarınız kutlu olsun.

İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız kutlu olsun.

Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Mübarek Üç Aylarını tebrik ederim.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun.

Tüm İslam aleminin mübarek Üç Aylarını kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allahtan dilerim.













