Tuzla'da piknikte dehşet

Tuzla'da cinnet getiren bir kişi, birlikte yaşadığı kadını çocuklarının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü, ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Tuzla'da Akfırat'taki mesire alanında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü Demiral isimli şahıs birlikte yaşadığı Müzeyyen K. ve kadının çocuklarıyla birlikte pikniğe gitti. Piknikte ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ekipler olay yerinde

Cinnet geçiren Şükrü Demiral, çocukların gözleri önünde Müzeyyen K. isimli kadını silahla vurarak öldürdü ardından silahı kendi başına dayayarak intihar etti. Çocukların polis ekiplerine haber vermesiyle ekipler olay yerine geldi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri ise devam ediyor.

Cenk İşver

