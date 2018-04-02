Türkiye'nin 60 yıllık nükleer hayali gerçek oluyor

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atılacak.

Türkiye'nin 60 yıllık nükleer güç santrali hayalinde yarın önemli bir adım atılıyor. Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali'nin temeli, iki ülke liderinin katılacağı törenle atılıyor.

2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma çerçevesince start alan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nin yaklaşık 20 milyar dolara mal olması bekleniyor. Her biri bin 200 megavat gücünde 4 reaktörden oluşan santralin üretime başlamasıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılaması hedefleniyor.

Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından yürütülen projede, devletler arası yapılan anlaşma gereği ilk ünitenin temel atıldıktan 7 yıl sonra devreye alınması planlanırken, Türkiye'nin talebi üzerine bu tarihin 2023 yılına çekilmesi hedefleniyor. Santraldeki diğer ünitelerde birer yıl arayla devreye girecek.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olma özelliğine sahip Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından temeli atılarak önemli bir adım atılmış olacak.