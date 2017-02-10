Türkiye genelinde 80 bin personelin katılımıyla huzur operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması ve suçların önüne geçmek amacıyla 81 il genelinde 80 bin 88 personelin katılımıyla “Türkiye Güven-Huzur (3)” uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, yurt genelinde 80 bin 88 personelin katılımıyla “Türkiye Güven-Huzur (3)” uygulaması gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay’ın Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip ettiği uygulamalara polis, jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden toplam 13 bin 966 ekip, 17 hava aracı, 71 deniz aracı, 417 dedektör köpeği ve 80 bin 88 görevli katıldı.

18 bini aşkın noktada denetim

İstanbul, İzmir ve Antalya’da Polis-Sahil Güvenlik birimlerince; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Erzurum, Mersin, Diyarbakır, Van, Sakarya ve Kocaeli’de polis-jandarma birimlerince ortak uygulama noktaları oluşturuldu. Şehir giriş/çıkışları ile önceden tespit edilen 18 bin 131 hassas noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.

Uygulamaya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatları olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 81 ilde koordineli olarak 10 Şubat akşamı sabit yol uygulaması ve umuma açık yer uygulaması şeklinde iki aşamalı uygulama gerçekleştiriyor. Uygulamalar esnasında temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik dengesine önem veren bir yöntem ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması suç işleme amacındakilerin caydırılması ile aranan şahıs ve araçların yakalanması amaçlanıyor” denildi.

Ankara’da gerçekleştirilen uygulamalarda şehrin çeşitli noktalarında kapama noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Saat 20.00 sıralarında uygulamaya başlayan ekipler, sabit yol uygulaması ve umuma açık yer uygulaması şeklinde iki aşamalı uygulama gerçekleştirdi.