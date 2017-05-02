Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatı nefes kesti

Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatı 2. günde nefes kesti.

Türk ve Azerbaycan ordusunun ortak tatbikatı Azerbaycan’da devam ediyor. 2 ülke ordusunun Azerbaycan’da gerçekleştirdiği ortak tatbikatın ikinci gününde çeşitli savaş senaryoları hayata geçirildi. Tatbikatın ikinci gününde hava ve kara taarruzlarıyla düşman hedefleri imha edildi. Bine yakın personelin yer aldığı 100’ün üzerinde zırhlı araç ve 12 helikopterin kullanıldığı tatbikat ikinci gününde de nefes kesti. Komuta merkezinden verilen koordinatlarla belirlenen hedefler başarıyla yok edildi. İki ülke ordusu arasındaki koordinasyonun arttırılmasının planlandığı tatbikatta birlikler çeşitli savaş senaryolarını hayata geçirdi. Senaryo gereği imha edilen düşman mevzileri daha sonra bölgeye indirilen birlikler tarafından ele geçirildi, yaralı askerler bölgeden tahliye edildi.

Tatbikat 5 Mayıs’a kadar devam edecek.

Kamil Nadirli



