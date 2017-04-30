Tunceli-Pülümür karayolunda transit geçişlere kısıtlama

Tunceli-Pülümür karayolu, meskun mahallere malzeme taşıyanlar hariç, tüm çekici tır ve kamyon geçişlerine iki yönlü olarak kapatıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, son zamanlarda artan terör olaylarının önlenebilmesi, ilimiz genelinde tesis edilmiş huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması amacıyla, emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır. Tunceli-Pülümür karayolu güzergah üzerindeki meskun mahallere malzeme taşıyan çekici tır ve kamyonlar hariç tüm çekici tır ve kamyonların geçişine 01 Mayıs 2017 günü saat 00.01’den itibaren iki yönlü olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın ikinci bir açıklamaya kadar alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Ercan Topaç