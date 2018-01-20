TSK, Afrin'deki mevzileri obüslerle vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.

Operasyon kapsamında Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır birliklerine tank ve askeri araç sevkiyatı devam ederken sınırın Afrin tarafındaki Qara Baba kasabasında yer alan Karasu çayına askerlerin rahat geçiş yapabilmesi için köprü yapılıyor.

Fırtına obüsleri de bir yandan taciz ateşi açan hedeflere karşılık verirken diğer yandan sınırın diğer tarafındaki altyapı çalışmalarının güvenli şekilde yapılabilmesi için, tehdit oluşturan mevzileri vurdu.

Obüs atışlarının ardından iş makinelerinin sınırın diğer tarafına geçtiği görüldü.

ERDOĞAN BUGÜN KÜTAHYA'DA AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya Kongresi'nde " Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek" dedi.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli - Yakup Söylemez