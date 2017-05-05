TSK: 78 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele operasyonlarında son bir haftada, "Arananlar Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan Fırat Berkpınar'ın da arasında bulunduğu 78 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK tarafından bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadele sürdürülürken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamında faaliyetler yürütülüyor.

Teröristle mücadele harekatı kapsamında 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında BTÖ'nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Hakkâri, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman, Tunceli) teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam ediliyor. Bu kapsamda Şırnak Beytüşşebap, Bestler-Dereler, Hakkari Yüksekova, Siirt Pervari, Diyarbakır Hazro, Hani, Dicle ve Erzurum Şenkaya bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi.

Operasyonlarda aralarında gri listede olan sözde Kahramanmaraş Nurhak Dağı ve Çağlayancerit ilçesi sorumlusu Fırat Berkpınar'ın da olduğu 78 terörist etkisiz hale getirildi. 31 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar, 1 adet 60 mm havan, 1 bomba atar ve 148 el bombası ele geçirilen operasyonda 26 EYP tespit edilerek imha edilirken, ayrıca yaklaşık bin 200 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram A-4/C-4 patlayıcı, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi. Teröristler tarafından kullanılan 45 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

BTÖ'nün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler neticesinde ise yaklaşık 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 bin 647 kişi yakalandı. Operasyonda 1 asker şehit olurken, 21 asker yaralandı.

Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edildi.

Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde yaklaşık 6 bin 650 kişi yakalandı ve çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Öte yandan, Suriye kuzeyinde hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak maksatlarıyla icra edilen harekat kapsamında TSK tarafından desteklenen ÖSO Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanı kontrolü altında tutuyor. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor.

Enise Vural

