TSK: '6 terörist etkisiz hale getirildi, 9 sığınak imha edildi'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis'te Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu'nda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 9 sığınağın imha edildiğini açıkladı.

TSK, 8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca 13-25 Ocak 2017 tarihleri arasında Bitlis ili Merkez ilçesi Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar ve Başmaklı bölgelerinde Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu’nun icra edildiği bilgisini paylaştı. Operasyon süresince toplam 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, operasyonda biri 5 odalı olmak üzere toplam 9 adet sığınak, 1 adet avcı boy çukuru, 1 adet malzeme deposunun tespit edilerek imha edildiği belirtildi. Operasyonda ele geçirilen silah ve malzemeler şöyle:

“5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 adet el bombası, 19 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 238 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 48 adet Kannas fişeği, 60 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet radyo, 2 adet akü, 144 adet çeşitli ebatlarda pil, 1 adet batarya bloğu, 35 adet tüp, yaklaşık 500 kilogram gıda ve yaşam malzemesi.”

Uğur Kan Yüksek