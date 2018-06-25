TRT 1 Uruguay Rusya Canlı İzle! TRT 1 canlı yayın izle | Uruguay Rusya kaç kaç canlı skor

Uruguay Rusya TRT 1 canlı izle! Dünya kupasında heyecan tüm hızıyla devam ederken artık gruplarda son maçlara geçildi ve son 16'ya kalacak takımlar oynanacak son maçlarla belli olacak. A Grubu'nda ise ilk iki maçında 6'şar puan toplayarak ikinci turu garantileyen iki takımımı Uruguay ve Rusya karşılaşacak. Grubu lider tamamlamak adına çok önemli olan bu mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. TRT 1 Uruguay Rusya canlı izle linkine haberimizden ulaşabilirsiniz...

TRT 1 Uruguay Rusya canlı izle linki için haberimizden yararlanabilirsiniz. Dünya Kupası tüm hızı ve heyecanlı ile devam ederken artık gruplarda son maçlara geçildi. A Grubunun 6 puanlı iki takımı Muslera ve Suarez'li Uruguay, ev sahibi Rusya ile liderlik karşılaşmasına çıkacak. İki takımda daha önce oynadığı iki maçı da kazanarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı. İki takım da mücadeleyi kazanarak gruptan lider olarak çıkmak istiyor. Son 16 yolunda çok önemli bir adım olan Uruguay Rusya canlı izlemek için haberimizdeki linkten yararlanabilirsiniz...

URUGUAY 0-0 RUSYA (İLK YARI OYNANIYOR)

Uruguay Rusya saat kaçta hangi kanalda

Dünya Kupası A Grubu son maçında Uruguay ve Rusya karşı karşıya geliyor. Saat 17:00'de başlayacak bu önemli mücadele TRT 1 ve TRT 4K ekranlarından naklenb yayınlanacak.

REKABETTE RUSYA ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasındaki rekabette Rusya'nın üstünlüğü göze çarpıyor. Geride kalan 8 maçta Rusya'nın 6 galibiyeti bulunurken, Uruguay 1 kez sahadan galip ayrıldı. Bir karşılaşma da beraberlikle sona erdi.

İLK MAÇ 1961'DE

Uruguay ile Rusya, Sovyetler Birliği (SSCB) dönemindeki ilk maçlarına 1961'de çıktı. Uruguay'da oynanan mücadeleyi Rusya 2-1 kazandı.

SON MAÇ 2012'DE

İki ekip, son olarak 25 Mayıs 2012'de karşı karşıya geldi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki hazırlık mücadelesi, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

TRT 4K Nasıl İzlenir? | TRT 4K Frekans Bilgileri

TRT 4K Ultra HD TV yayını, HEVC (H265) destekleyen, uydu alıcılı 4K Ultra HD televizyonlarda, 12123 MHz frekans, Yatay (Horizontal) polarizasyon, 15.000 Sembol Oranı, FEC:3/4 parametreleriyle izlenebiliyor.

Sembol Oranı: 15000

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

Türksat 4A Batı

42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6

Türksat 3A Doğu

42ºE / Türkiye – Orta Asya 11.096 H 30000 5/6

Eutelsat 7A

7ºE / Türkiye – Avrupa 11.492 V 30000 3/4

Galaxy 19 (263°E) 11.960 V 22000 3/4

TRT 4K PLATFORM KANALLARI

Digitürk D-Smart Tivibu Teledünya Kablo TV

23 426 22 22 S 04

TRT 1 Biss Key şifresi

1. Maç sırasında şifreleme problemiyle karşılaşan kullanıcıların TRT 1 Biss Key bilgilerini girmeleri gereecek. Biss Key girmeden önce bilinmesi gerekenlerin başında, uydu alıcısının Biss Key kırabilme özelliğine sahip olup olmadığı geliyor. Şifreyi kırabilmek için uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.

2. Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.

3. Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.

4. Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.

TRT için; Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)

Biss TP: 11919/24444 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

5. Şifreyi kaydedip (Kaydet, Tamam, Save veya OK) menüden çıkın.

6. Şifreyi kaydettiğiniz halde yine izleyemiyor ve hâlâ 'kanal şifreli' gibi bir uyarı ile karşılaşıyorsanız uydu alıcınızı kapatıp açın.

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7. Eğer alıcınız hala şifreyi çözemiyorsa lütfen cihazınızı satın aldığınız yetkili servisten destek isteyin.

TRT 1 Biss Şifresi;

Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)

Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)

Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 "SIFIR" Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6