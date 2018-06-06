‘Troya Yılı’ için Boğazı yüzerek geçtiler

Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabul edilişinin 20. yılı dolayısıyla ilan edilen ‘2018 Troya Yılı’ etkinlikleri kapsamında, 4 yabancı basın mensubu Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçti.

2018 Troya Yılı ‘Sporla Troya’ kapsamında gerçekleşen etkinlikte İngiltere’nin tirajı en yüksek basın kuruluşlarından ‘Telegraph’ gazetesinin yazarlarından Alex Preston, Avrupa’da binlerce takipçisi bulunan, yüzme konusunda otorite yayınlardan ‘Outdoor Swimming’ dergisinin yazarlarından Adrian Snodgrass, Türkiye’ye uzun yıllardır yabancı yüzücü getiren SwimTrek firmasının sahibi ve 2017 yılında İngiltere’nin prestiji en yüksek kraliyet ödülü ‘Quinn’s award’a layık görülen Simon Mourie Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçti.

Eceabat Halk Plajında start alan yüzme, 1 saat 20 dakikada Çanakkale yat limanında son buldu.

Organizasyon firması sahibi Ahmet Çelik, “Devletimizin 2018 yılını Troya Yılı ilan etmesiyle Çanakkale daha fazla yabancı turistin bölgemize getirilmesi adına yaptığımız bir etkinliktir. Bugün yaptığımız bu yüzme sayesinde Çanakkale’nin önemli turizm ürünlerinden birisi olan Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçme ürünü bir kez daha tüm dünya çapında bu vesileyle anılmış olacak” dedi.

‘Telegraph’ gazetesinin yazarlarından Alex Preston ise yüzme sonrası yaptığı açıklamada, "Bu sene 2018 yılının Troya Yılı olması bizim burada olmamızın esas sebebidir. Troya Yılını burada kutluyor olmak ve dünde Troya ören yerini gezmek bizim için kıymetli ve önemliydi. Çanakkale’ye geldiğiniz zaman en önemli hissettiğiniz şey tarih. Dünde Troya ören yerini gezerken bu tarihi hissettik. Çevremde tanıdığım kim varsa hepsinin buraya gelip, mutlaka bu tarihi yaşamalarını istiyorum. Bu bizim için çok önemli bir an" diye konuştu.