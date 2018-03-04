Tramvay durağına ateş açıldı

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Edinilen bilgilere göre kimliği belirsiz kişiler tarafından, kırmızı renkte olduğu ileri sürülen bir otomobilin içerisinden tramvay durağının güvenlik kulübesine ateş açıldı. Yolcuların beklediği durakta kısa süreli panik yaşandı. Açılan ateş sonucu güvenlik kulübesinin camında bir kurşun deliği meydana gelirken, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Oğuzhan Demir