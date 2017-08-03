Trafik kazasında ölen 6 kişilik gurbetçi aile defnedildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişilik gurbetçi aile, memleketleri Şanlıurfa’da defnedildi.

Öğleden sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgundan alınan baba Adnan Erdoğan (35), eşi Fatma Erdoğan (35) ile çocukları 10 yaşındaki Melisa, 8 yaşındaki Müslüm, 5 yaşındaki Yakup ve 6 aylık Yusuf’un cenazeleri, memleketleri Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Aşağı Göklü kırsal Mahallesi’ne getirildi. Gözyaşları arasında araçlardan indirilen tabutlar omuzlara alınarak, namazın kılınacağı alana götürüldü. Yan yana dizilen tabutları gören yakınları gözyaşlarına hakim olamayarak sinir krizleri geçirdi. Cenazeler, Vali Abdullah Erin’in de katıldığı namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.

ANNE VE BABASI SOBADAN ZEHİRLENEREK ÖLMÜŞTÜ

Kazada eşi ve çocuklarıyla birlikte hayatını kaybeden Adnan Erdoğan’ın annesi Perişan ile babası Müslüm’ün de 5 yıl önce Göklü kırsal Mahallesi’nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri, kamyon şoförü olan kardeşi Şeyh Müslüm’ün de yaklaşık 10 yıl önce trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

Bekir Basmacı - Şinasi İnan