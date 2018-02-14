Trabzonspor 37 yıl önceki kabusu yaşıyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon üst üste 5 beraberlik alan Trabzonspor, 37 yıl önce yaşadığı tablonun benzerini yaşadı. Bordo-mavililer, 1981 yılında da ardı ardına 5 beraberlik almıştı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon üst üste aldığı beraberliklerle dikkat çekiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın gelişiyle önemli bir çıkışa imza atan bordo-mavililer, son haftalarda aldığı beraberliklerle duraklama dönemine girerek zirve yarışında önemli puan kayıpları yaşadı. Bu sezon 9 beraberliğe imza atan Trabzon temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 18 puan kaybederken sadece 9 puan topladı. Geride kalan 5 haftada adeta beraberliklere abone olan Çalımbay'ın takımı, son iki haftada ise rakip fileleri havalandıramadı.

Kabusu sonlandırmak istiyor

2018 yılında henüz galibiyetle tanışamayan Trabzonspor, sırasıyla Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında ise 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Bordo-mavili takım, 37 yıl önce yaşadığı benzer tabloyu, ligin 22. haftasında sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir karşısında bozmak istiyor.

Yine galibiyetle sonlandırmayı hedefliyor

Trabzonspor, 1981-82 sezonunda yaşadığı beraberlik kabusunun bir benzerini de bu sezon yaşıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 10. haftada başlayıp sırasıyla Göztepe ve Boluspor ile 1-1, Eskişehirspor ile 0-0, Bursaspor ile 1-1 ve Beşiktaş ile de 0-0 berabere kalmıştı. Bordo-mavililer, Adanaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek üst üste aldığı 5 beraberliğe son vermişti.

Üst üste an fazla beraberlik 1979-80 sezonunda

Trabzonspor, tarihinin en fazla beraberliğini ise 1979-80 sezonunda elde etti. Bordo-mavililer, söz konusu sezonda 11 beraberlik alarak sezonu tamamlamıştı. Aynı sezonda ise üst üste 7 beraberlikle sahadan ayrılan Karadeniz temsilcisi, tarihinin en fazla üst üste beraberliğini aldı. Bordo-mavililer, 7. haftada sırasıyla Fenerbahçe maçında 1-1, Adanaspor ve Göztepe karşılaşmalarında 0-0, Adana Demirspor müsabakasında 1-1, Eskişehirspor, Diyarbakırspor ve Zonguldakspor mücadelelerinde de 0-0 berabere kalmıştı. Trabzonspor, ligde iki beraberlik alması halinde söz konusu sezondaki kabusu tekrar yaşamış olacak.

Gökmen Şahin

