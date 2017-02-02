Trabzon'da başkomiser intihar etti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir başkomiser beylik tabancası ile intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesi'nde ikamet eden Komiser F.E., evde yalnız olduğu sırada beylik silahı ile kafasına tek el ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden F.E'nin cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Trabzon Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sürmene Emniyet Müdürlüğüne atanmış

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde intihar eden başkomiserin bugün Sürmene İlçe Emniyet Müdürü olarak atandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesi'nde saat 18.30 sularında yaşadığı apartmanın önüne gelen Başkomiser F.E, otomobili içerisinde beylik tabancasını başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan vatandaşlar, olay yerinde hayatını kaybeden Başkomiser F.E'nin cansız bedenini görünce 112 ekiplerine haber verdi.

İntihar eden F.E.'nin bir süre önce açığa alındığı ve 5 Ocak’ta görevine geri döndüğü, bugün de Trabzon Emniyet Müdürlüğü iç atamaları kapsamında Sürmene Emniyet Müdürü olarak atandığı öğrenildi. Başkomiserin evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi.