Tokatlı iki çocuk, iki yıldır kayıp

Tokat’ta iki yıl önce kaybolan 7 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ile 10 yaşındaki Bayram Erol’un ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediklerini ve tek umutlarının kendisi olduğunu söyledi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, 29 Aralık 2015 tarihinde sabah saatlerinde oyun oynamak için evlerinden çıkmışlardı. Kayıp çocuklarının bulunması için, 14 Ocak 2018 tarihinde AK Parti Tokat İl Kongresine katılması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek isteyen aile, tek güvencelerinin Cumhurbaşkanı olduğunu ifade etti.

Bayram Erol'un ikiz kardeşi Berat, "Bayramsız okula gidemiyorum, Cumhurbaşkanım siz Tokat'a geliyor muşsunuz, sizinle görüşmek istiyorum" dedi.

"2 senedir rüyamızda görüyoruz"

2 senedir çocuklarından bir haber alınamadığını ifade eden anne Adile Erol ise, "Bir umutla bekliyoruz bir haber gelecek diye, elimizi uzattığımız yerlerin hepsi boş çıktı. Hiçbir haber alamıyoruz. 2 senedir rüyamızda görüyoruz. Bizim için hayatın yarısı bitti yani yarısını da çocuklarımız için devam ettirmek zorundayız. Acı da olsa insan yaşayabiliyormuş çocukları için, bu ömür boyu da sürse acısı her zaman içimizde, Allah rızası için defalarca söylüyoruz hep de söyleyeceğiz, bir bilen bir gören varsa ne olur yani söylesinler. Cumhurbaşkanımızdan da yardım bekliyoruz. Sadece tek umudumuz o kaldı bizim. Bir anne, baba ve ev büyükleri olarak ona yalvarıyoruz. Ne olur, bize yardım etsin. Bu çocukların ikisinden hiç mi haber olmaz iki senedir. Cumhurbaşkanımız ne olur sesimizi duyun, bizi bu acıdan kurtarsanız siz kurtarırsınız. Allah rızası için bize yardım edin" diye konuştu.

Tek güvencelerinin Cumhurbaşkanı olduğunu söyleyen baba Ömer Erol da, "Çocuklar kaybolalı iki sene oldu. Cumhurbaşkanımız Tokat'a gelecek, sadece tek güvencemiz Cumhurbaşkanımız ne olur bize yardım etsin. Allah rızası için Tokat'a gelip görüşmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Biz iki senedir gözyaşı döküyoruz"

Çocukları her gün rüyalarında gördüğünü ifade eden babaanne Rukiye Erol ise, "Başıma yastığı koyunca karşımda beyaz elbiseyle görüyorum. Her zaman rüyamda görüyorum çocuğumu, büyüklerimize sesleniyorum çocuğumuzu gören bilen varsa bize yardım etsinler. Her yere başvurduk, bir sonuç alamadık. Çocuklarımız dağ taş arandı. Her yer arandı ama bir sonuç alamadık. Bir gün gelecek diye hala kapımızı gözlüyoruz. Bir telefon gelir diye yüreğimiz sızılıyor. Bir araba geldiğinde çocuğumuzu getirdi zannediyoruz. Ne olurlar bize haber versinler. Biz iki senedir gözyaşı döküyoruz. Bizim günümüz geçiyor ama felekten geçiyor. Yemeği yiyoruz ama boğazımızda kalıyor. Niye, o çocuk dışarıda kaldı. Ne yedi ne içti diye çok merak ediyoruz. Bize yardım etsinler. Çocuklarım perişan, oğlum perişan, gelinim perişan, eşim perişan, her gün gözümüzün önüne geliyor. Bu çocuk okula gidiyor, tek geliyor. Yemekten içmekten kesildi. Kardeşini her gün soruyor. Her gün bakıyor bulamadım anne diyor. Kardeşim ne zaman gelir diye merak ediyor. Biz de bir gün olur gelecek oğlum diye kapıyı gözlüyoruz" dedi.

Hasan Ay