Terörden temizlenen Raco böyle görüntülendi

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Afrin’e gidiş yolunda kritik öneme sahip Raco’nun önceki gün alınmasının ardından Raco ile Cinderes arasındaki Şeyh Hadid Beldesi terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenmişti.
Zeytin Dalı Harekatı’nın 43'üncü gününde Afrin yolunda stratejik öneme sahip Raco Beldesi teröristlerden temizlendikten sonra ÖSO askerleri tarafından görüntülendi. Beldeye giren ÖSO askerleri bölgede asılı terör örgütü posterlerini yere atarak parçaladı. Kuzey Tugayı'nın komutanı Abu Ali, PKK'dan şiddet içeren bir direniş gördüklerini söyledi. Teröristlerin şehri boşaltırken dükkanları yağmaladıkları bildirildi.
Mahmud Alhalbi