TEM otoyolunda ticari taksi motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Tem otoyolunda dönüş yapmaya çalışan ticari taksi motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken arkasında oturan arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden motosikletlinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 10:00 sıralarında Bağcılar Tem otoyolu mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Tem otoyolu Mahmutbey çıkışında dönüş yapmaya çalışan 34 THB 87 plakalı ticari taksi, Ayhan Bulut (29) kontrolündeki 06 GUF 39 plakalı motosiklete çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayhan Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletin arkasında oturan Emrullah Ünal'ın (28) ise ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ünal, yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar'da bir özel hastaneye kaldırıldı. Ticari taksinin şoförü kazanın ardından kayıplara karıştı.

Kazayı gören Tutku Çatak, "Tam karşı taraftan bu tarafa motorla yan yana geliyorduk ticari takside burada duruyordu. Sonra bir anda yola daldı. Motorunda sağa sola kaçma şansı yoktu. Taksi sürücüsü buralardaydı. Gitmemesini söyledik ama kaçmış. Hata taksi sürücüsünde. Arkadan gelen arabaları kontrol etmeden bir anda döndü o yüzden oldu. Motosiklette iki kişi vardı. Bir arkadaş vefat etmiş. Diğerini de hastaneye götürmüşler. O vurmasa ben vuracaktım taksiye" dedi.

Öte yandan, olay yerine gelen Ayhan Bulut'un yakınları sinir krizi geçirdi. Kazadan dolayı trafiğe kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Caner Sönmez