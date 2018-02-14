Teleferikle Uludağ'a çıkacaklara uyarı

Kış ve doğa turizminin önemli merkezi Uludağ’da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor...

Öğle saatlerine kadar süreceği tahmin edilen lodos sebebiyle teleferik seferlerine ara verileceği bildirildi.

Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada, “Tesisimiz 14.02.2018 Çarşamba günü şiddetli lodos nedeniyle saat 13.00'e kadar kapalıdır. Saat 13.00'ten sonra rüzgarın şiddetine göre açılma ihtimali bulunmaktadır. Takipte kalın” denildi.

Zafer Peker

