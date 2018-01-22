TBMM Başkanvekili Aydın: 'Terörün sonunu getirene kadar oradayız'

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Türkiye içinde ve dışında tek bir terörist kalmayıncaya dek terörle mücadelenin süreceğini söyledi.



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde konuştu. Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongrede Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşan Aydın, “Söz konusu bu milletin menfaatleriyse, söz konusu ülkemizin sınır güvenliği olursa, söz konusu ümmet ise kendi kararımızı kendimiz veririz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Ansızın gireriz dedik ve girdik, gireceğiz. Terörün sonunu getirene kadar orada olacağız" dedi.

TBMM Başkanvekili Aydın şunları kaydetti: "Afrin yüksek dağlarla Türkiye’ye sınır olan bir yer. Oradan, Amanoslar'dan PKK’lılar, YPG’liler habire Türkiye'ye sızıyor. Oradan Türkiye’ye taciz ateşleri oluyor. Oradan Türkiye’ye yönelen çok ciddi tehditler, tehlikeler var. Türkiye Cumhuriyeti buna pabuç bırakır mı? Türkiye Cumhuriyeti kendi halkının, milletinin güvenliğini almayıp ne yapacak? İşte siz kendi güvenliğiniz için hemen yanı başınızda bir müdahalede bulunduğunuz zaman terör örgütlerine terör örgütlerine bir şekilde gününü gösterdiğiniz zaman onları besleyenlerin hepsi hop oturup, hop kalkıyor. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar biriz beraberiz, hep birlikte inşallah Türkiye’yiz. Hep birlikte orada da, Türkiye’de de son terörist bitene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Afrin’de de meşru hakkımızı kullandığımızı, kesinlikle Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde bulunduğumuzu hedefin ise orada varlık gösteren terör unsurları ve bu unsurlara ait bütün silahlar, depolar ve lojistik üstler olduğunu herkes biliyor. Ama bilmelerine rağmen onlar ortalığı karıştırmaya devam edecekler. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, hangi yolda olduğumuzu biliyoruz, bu yolda kararlı bir şekilde emin adımlarla devam edeceğiz."

Milletvekili Adnan Boynukara ise “Sınırımızın ötesinde ülkemizi tehdit eden operasyon sürüyor. Mekke müşrikleri bir put yapıyor, o puta tapıyor, ihtiyaç duyduklarında ise o putu yiyorlardı. Dünyada var olan terör örgütlerinin tümü bu anlamda putçudur. Barış diye bir kavram üretir ona kapılırlar ama barış için on binlerce insanın ölümüne sebep olurlar. PKK terör örgütü ve onun türevleri bu ülkede on binlerce insanın ölümüne neden oldu. Türkiye’nin kendi insanının canını korumak için başlattığı operasyona karşı savaşa hayır demeleri terör örgütü ve onun türevlerinin sözcülüğünü yapmaktır” dedi.

İbrahim Halil Fırat ise, AK Parti’nin kadınları aktif siyasete kazandırdığını dile getirerek, kadınların AK Parti’nin büyümesinde büyük bir emeği olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da kongrenin Adıyaman’a ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, kadınların seçimlerde fedakarca çalıştığını söyledi.

İl Başkanı Mehmet Erdoğan, AK Parti kongrelerinin bir bayram ve şenlik havasında yapıldığını dile getirerek, Adıyaman’ın 2019’da seçimde eski rekorunu kıracağını ifade etti.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti kongrelerinin birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini belirterek, Perihan Gümüş’e hayırlı olsun dileklerin iletti.

Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ise tek liste halinde girdiği seçimde yeniden seçilmenin sevincini yaşadığını belirterek, bu güvene layık olmaya çalışacağını aktardı.

Divan Başkanlığını Şaziye Gündüz’ün yaptığı 5. Olağan Kongre'de Perihan Gümüş yeniden başkanlığa seçildi.

Ahmet Arslantaş