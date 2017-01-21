Tavukhane çatısı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tavukhanenin çatısı çökerken, bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Süpürtü Mahallesi’nde faaliyet gösteren tavuk fabrikasının çatısında tadilat yapılırken çökme oldu. Çatı çökerken, Hasan Tunç (33), Eldar Aziz (5), Oğuzhan Küçükdurmaz (20) ve Sabit Erden (50) tavukhane içine düştü. Yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düşen işçilerden Sabit Erden olay yerinde hayatını kaybederken, Hasan Tunç, Eldar Aziz ve Oğuzhan Küçükdurmaz yaralandı.

Yaralı işçiler, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

(Salih Bakıcı / İHA)