Tatilde hırsızlık yapan İrlandalı sevgililere yurt dışı yasağı

Tatil için geldikleri Kuşadası’nda altın kolye ve cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan İrlandalı sevgililer, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İrlanda’nın başkenti Dublin’den tatil için Kuşadası’na gelen 37 yaşındaki Amanda Joanne Jones ve 35 yaşındaki John Joseph Swan isimli iki sevgili, Kuşadası’nda girdikleri kuyumcunun vitrinindeki 1500 lira değerinde altın kolyeyi ve daha sonra ilaç almak için eczanede sıra bekleyen bir müşterinin cep telefonunu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Güvenlik kameralarından tespit edilen İrlandalı çift, çaldıkları altın kolye ve cep telefonuyla birlikte kaldıkları otelde gözaltına alınmıştı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan Amanda Joanne Jones ve John Joseph Swan, Kuşadası Adliyesine getirildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen İrlandalı çift, yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanacakları süre boyunca Kuşadası’ndan ayrılamayacak olan çiftin, haftada 2 gün emniyete giderek imza atacakları öğrenildi.

Zafer Hacısalihoğlu