Tatil dönüşü kaza: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Seydişehir Konya yolu Muradiye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan tatilden döndükleri öğrenilen Emrah Zengin’in kullandığı 68 BN 425 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarken, taklalar atarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Büşra Zengin ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan karı ve koca kaza kırım ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Sünbül