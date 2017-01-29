Tartıştığı eşini 8 yerinden bıçakladı

Konya’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahıs, tartıştığı karısını 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Şair Ruhsat Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet B. (44), eşi Nevim B. (38) ile arasında çıkan tartışmadan sonra karısını 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Karısını bıçaklayan Ahmet B. olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan Nevim B.’nin oğlu ve komşusu tarafından çağrılan ambulansla talihsiz kadın Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Evden kaçan Ahmet B. de bir süre sonra evlerinin yakınındaki Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek polise teslim oldu. Nevin B.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, eşinin psikolojik sorunları olduğunu ve ilk kavgaları olmadığını söylediği öğrenildi. Kavga esnasında kendisi de kolundan yaralanan şüpheli koca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.