Tam bin 500 polis katıldı!

Bursa’da kamu düzenini sağlamak ve suçu önlemek amacıyla kent merkezinde 6 ayrı noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Türkiye geneli yapılan uygulamaya Bursa’da Emniyet Müdürlüğüne bağlı bin 500 polis görev alırken, merkez Osmangazi ilçesinde 2, Nilüfer ilçesinde 2 ve Yıldırım ilçesinde 2 olmak üzere toplam 6 noktada "yol uygulaması" gerçekleştirdi.

Uygulamalarda 4 bin 428 kişinin UYAP sorgusu yapıldı, haklarında arama kararı bulunan 87 kişi gözaltına alındı. Üzerlerinde toplam 10 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 2 pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ve kuru sıkı tabanca bulunan kişiler hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan 593 aracın sorgusu sonucu 15 araç trafikten men edilirken, 85 araç hakkında da 29 bin 150 lira cezai işlem yapıldı.

Burak Türker