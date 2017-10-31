Taksim’de bonzai içen 2 gencin görüntüsü yürekleri yaktı

Taksim tünelinde bonzai kullanan iki gencin içler acısı görüntüsü adeta yürekleri yaktı. Gençlerden biri kullandığı bonzainin etkisiyle yerde yatarken, diğeri ise ayakta kendinden geçti. Gençlerin ibretlik hallerini gören vatandaşlar ise dehşete düştü.

İddiaya göre, Taksim tünelinde iki genç bonzai kullandı. Bonzai maddesini kullanan gençlerin düştüğü durum görenleri dehşete düşürdü. Bonzai kullanan gençlerden biri yerde yığılarak yatarken, diğer arkadaşı ise adeta ayakta kendinden geçti. Ayakta durmakta güçlük çeken ve duvara yaslanarak durmaya çalışan gencin hali görenleri hayrete düşürürken, otobüs duraklarında bekleyen ve bölgeden geçen vatandaşların uyuşturucu madde kullanan gençlere ilgisiz kalması dikkat çekti.

Yaşları 20 ile 25 arasında olduğu düşünülen 2 gencin içtikleri sentetik uyuşturucu ile kendilerinden geçme anı da kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde bir şahsın yerde yattığı görülürken, diğer gencin ise duvara yaslanarak ayakta durmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde çevredeki vatandaşların da gençlerin içler acısı haline ilgisiz kaldıkları görülüyor.