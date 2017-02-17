Survivor’da kim diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı Survivor’da diskalifiye olan ismi açıkladı

Survivor’da kim diskalifiye oldu sorusunun cevabı haberimizde. Survivor’da adaya bir isim daha veda etti. Acun Ilıcalı, adaya bir kişinin daha veda ettiğini açıkladı. Peki Survivor’da kim diskalifiye oldu? İşte Survivor ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Survivor’da kim diskalifiye oldu? Survivor 20. Bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor’da adaya kim veda etti merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor’da adaya bir kişinin veda ettiğini açıkladı. Survivor 20. Bölüm fragmanında acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, çok önemli bir durum olduğunu belirterek yarışmacılardan bir kişinin eksik olduğunu söyledi. O yarışmacının Kuzey Kıbrıs’taki büyük finaldeki önemli adaylardan biri olduğunu dile getiren Ilıcalı, yarışmacının artık Survivor’da olmayacağını ifade etti.

SURVİVOR’DA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor 20. Bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı adaya bir kişinin veda ettiğini açıkladı. Peki Survivor’da kim diskalifiye oldu? Akıllara 3 isim geliyor. Bunlar Serhat, Eser ve Fatih. Serhat Akın sakatlığından dolayı diskalifiye mi oldu merak ediliyor. Birçok kez uyarı alan Eser West mi diskalifiye edildi? Eserle girdiği tartışma nedeniyle uyarı alan Fatih Hürkan mı diskalifiye oldu? Tüm merak edilenleriyle Survivor bu akşam TV 8 ekranlarında olacak.

SURVİVOR FATİH VE ERDİ TARTIŞMASI

Survivor 2017’nin ünlüler takımı yarışmacısı Fatih Hürkan, Erdi Ünver ile girdiği tartışma sonucu uyarı aldı. Yarışma sırasında bir anda birbirlerine giren ikiliye Acun Ilıcalı müdahale etti. Eser West’in oyun sırasında çıkardığı sesler üzerine Fatih Hürkan, ‘Maymuna cevap ver’ dedi. Bunun üzerine Erdi ile Fatih tartıştı ve Fatih Erdi’yi itti.

ACUN ILICALI’DAN FLAŞ SURVİVOR KARARI

Acun Ilıcalı, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2017'de bu haftadan itibaren uygulanacak yeniliği dün akşamki eleme konseyinde açıkladı. Ada konseyinde konuşan Ilıcalı, "Oyunlarla ilgili bir yenilik var. Dokunulmazlık Oyunları çok kritik olduğu için bundan sonra üçüncü tura kaldığı zaman 3 değil, 5 olan kazanacak. Oyun eğer 1-1'e geldiyse, best-off mücadelesi 5'te bitecek" ifadelerini kullandı. Son iki dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından Yiğit İzik, SMS oylaması sonucu adaya veda eden son isim oldu.